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Глава Херсонской области назвал причины своей госпитализации

Глава Херсонской области Сальдо объяснил свою госпитализацию осложнениями после COVID-19
Владимир Сальдо

Владимир Сальдо. Фото: телеграм-канал «Владимир Сальдо »

Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что был госпитализирован из-за последствий перенесенного COVID-19. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«По предварительным оценкам, ухудшение моего самочувствия стало результатом осложнения после перенесённого заболевания COVID-19. Несмотря на недомогание, я продолжал активную деятельность на посту главы, проводил рабочие встречи и выездные мероприятия в области», — объяснил Сальдо. Свое нынешнее самочувствие глава региона назвал хорошим.

В сообщении также указывается, что «администрация Херсонской области продолжает свою работу в штатном режиме под руководством временно исполняющего обязанности главы Сергея Елисеева».

Вечером 4 августа Сальдо сообщил о своей госпитализации по настоянию министра здравоохранения региона. «После очередного совещания с правительством Херсонской области ко мне подошел министр здравоохранения и, глядя на мой внешний вид, стал настаивать на немедленном медобследовании», — рассказал глава региона.

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