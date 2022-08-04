Глава администрации Херсонской области сообщил о госпитализации

Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что будет госпитализирован

Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о своей госпитализации по настоянию министра здравоохранения региона. Об этом он написал в своем Telegram.

«После очередного совещания с правительством Херсонской области ко мне подошел министр здравоохранения и, глядя на мой внешний вид, стал настаивать на немедленном медобследовании», — рассказал Сальдо. Он отметил, что сначала отказался, однако министр привел врачей, которые после обследования настояли на госпитализации.

Сальдо добавил, что исполнять обязанности главы Херсонской области временно будет председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев.

11 июля глава администрации поселка Великий Бурлук в Харьковской области Евгений Юнаков погиб из-за подрыва машины. Местные власти назвали произошедшее терактом, организованным украинским руководством.