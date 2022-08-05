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Узбекистан и Таджикистан начали военные учения на границе с Афганистаном

Узбекистан и Таджикистан начали учения «Содружество-2022» на границе с Афганистаном

Фото: Пресс-служба Минобороны Узбекистана

На военном полигоне в узбекском городе Термез, на границе с Афганистаном, начались совместные военные учения Узбекистана и Таджикистана «Содружество-2022». Об этом сообщает пресс-служба узбекского Министерства обороны, пишет портал «Газета.uz».

На церемонии открытия учений выступили командующий войсками Юго-западного особого военного округа Узбекистана генерал-майор Зайнобиддин Иминов и заместитель начальника генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Таджикистана генерал-майор Эгамзод Шароф Худойберди.

Отмечается, что в ходе учений военнослужащими обеих республик будут отработаны приемы и способы ведения ближнего боя, эвакуации раненых и отражение нападения условного противника. Кроме того, военные примут участие в спортивных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что представители сил специального назначения стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) провели оперативный сбор в Бишкеке. В тренировках приняли участие представители спецназа России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

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Георгий Нестеров
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