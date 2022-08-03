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Спецназ ОДКБ провел тренировки в Киргизии

В Киргизии прошел оперативный сбор представителей сил спецназа стран ОДКБ

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Представители сил специального назначения стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) провели оперативный сбор в Бишкеке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии.

«В рамках взаимодействия по совместной подготовке органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2022 год с 1 по 2 августа в учебно-тренировочном центре ГКНБ Кыргызской Республики прошел оперативный сбор представителей сил специального назначения органов национальной безопасности государств ОДКБ», — сообщили в ведомстве.

В тренировках приняли участие представители спецназа России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. «Подобные коллективные учения свидетельствуют об общем понимании необходимости совместной работы на международном и региональном уровнях в сфере противодействия новым вызовам и угрозам в зоне ответственности ОДКБ», — заявили в ГКНБ Киргизии.

В начале июля стало известно, что Россия и Киргизия создадут объединенную региональную систему противовоздушной обороны.

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