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Россия и Киргизия создадут объединенную региональную систему ПВО

Путин распорядился подписать соглашение с Киргизией о создании объединенной системы ПВО

Фото: Global Look Press

Президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение с Киргизией о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны (ОРС ПВО) двух стран. Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации.

Глава государства поручил Министерству обороны с участием Министерства иностранных дел провести переговоры и подписать соглашение с Бишкеком.

Ранее правительство России одобрило представленный Минобороны проект соглашения с Киргизией о создании Объединенной региональной системы ПВО. Его целью стало совершенствование противовоздушной обороны в регионе. Отмечается, что на время действия соглашения Бишкек выделит Москве земельный участок в пять гектаров для размещения сил, выделенных Россией в состав ОРС ПВО.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил о необходимости укрепить обороноспособность Союзного государства. По его словам, обстоятельства вынуждают Москву и Минск повысить боеготовность региональной группировки войск и единой региональной системы ПВО.

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Алевтина Запольская
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