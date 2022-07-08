Россия и Киргизия создадут объединенную региональную систему ПВО

Путин распорядился подписать соглашение с Киргизией о создании объединенной системы ПВО

Президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение с Киргизией о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны (ОРС ПВО) двух стран. Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации.

Глава государства поручил Министерству обороны с участием Министерства иностранных дел провести переговоры и подписать соглашение с Бишкеком.

Ранее правительство России одобрило представленный Минобороны проект соглашения с Киргизией о создании Объединенной региональной системы ПВО. Его целью стало совершенствование противовоздушной обороны в регионе. Отмечается, что на время действия соглашения Бишкек выделит Москве земельный участок в пять гектаров для размещения сил, выделенных Россией в состав ОРС ПВО.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил о необходимости укрепить обороноспособность Союзного государства. По его словам, обстоятельства вынуждают Москву и Минск повысить боеготовность региональной группировки войск и единой региональной системы ПВО.