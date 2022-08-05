Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Назван самый популярный у российских пиратов фильм

«Доктор Стрэндж 2» стал самым популярным у российских пиратов фильмом в июле

Кадр: фильм «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»

Фильм «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» назван самым популярным фильмом у пиратов в России. Рейтинг был опубликован на портале «Бюллетень кинопрокатчика».

Список был составлен на основе данных за июль 2022 года. Возглавила рейтинг вторая часть супергеройского фильма «Доктор Стрэнджа». На втором месте расположился голливудский блокбастер «Топ Ган: Мэверик» с актером Томом Крузом в главной роли, третью строчку занял комедийный боевик «Человек из Торонто», в котором сыграли Вуди Харрельсон и Кевин Харт.

В топ-10 также вошли картины «Закат», «Черный телефон», «Мир Юрского периода: Господство», «Фантастические твари: Тайны Дамболдора», «Серый человек», «Своя война: Шторм в пустыне» и «Варяг».

Ранее режиссер Квентин Тарантино назвал величайший фильм в истории.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дениза Мацаева
Обсудить
Последние новости
Россию заподозрили в попытке обойти санкции с помощью Турции
Российский теннисист Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне
В Белом доме заявили об отсутствии необходимости исправлять ошибки с Китаем
Россия призвала судить Зеленского за ядерный терроризм
Россия возмутилась действиями Греции по экстрадиции россиянина Винника в США
Воздушная тревога зазвучала в ряде израильских городов
Минобороны подтвердило удар ВСУ по Запорожской АЭС
Диетолог рассказала о негативном влиянии кофе на фигуру
Бывший премьер Молдавии рассказал о банкротстве компаний из-за дорогого газа
В США предложили купить поместье героини Одри Хепберн
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.