Старейшим деревьям Сочи начали присваивать QR-коды

Растущие в Сочи уникальные и старейшие деревья получили QR-коды

В Сочи началась инвентаризация уникальных деревьев. Об этом сообщает Вести Сочи.

Так, первые четыре QR-кода присвоили уникальным и старейшим деревьям города. Речь идет о мирриниуме и витексе священном, которые растут в Комсомольском сквере, а также о криптомерии японской в Верхне-Приморском парке и дубе иберийском на Красной Поляне.

В дальнейшем собственные коды получит тис ягодный, растущий в Тисо-самшитовой роще. Его возраст может достигать трех тысяч лет. Инвентаризацией занимаются экологи-любители и специалисты Русского географического общества (РГО).

Ранее в августе стал известен победитель конкурса «Российское дерево года — 2022» — первое место заняла ель, растущая возле литературно-музыкального музея «Дача Шаляпина» в Кисловодске. На второй строчке разместилась Тюменская сосна «Жемчужина Тобольского леса».