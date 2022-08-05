Российский стилист перечислила самые модные стрижки 2022 года

Российский стилист Кидман назвала армейскую стрижку актуальной в 2022 году

Российский парикмахер-стилист, технолог-колорист и эксперт салона Golden Avenue Алеся Кидман перечислила самые актуальные прически 2022 года. Соответствующие комментарии поступили в распоряжение «Ленты.ру» в пятницу, 5 августа.

Специалистка особенно выделяет тренд на короткую длину и многослойность. В список модных причесок Кидман внесла так называемую buzz cut (стрижка под машинку или «армейская»). Данный вариант предполагает длину волос от трех до шести миллиметров. Утверждается, что такая прическа удачно подчеркивает черты лица и позволяет экспериментировать с макияжем и аксессуарами.

«Но все же не стоит забывать, что для нее придется обеспечить хороший уход за кожей головы, в том числе особую защиту от солнечных лучей, чтобы избежать ожогов летом. Также, несмотря на всю универсальность, buzz cut требует красивой формы головы, ведь при такой короткой длине волос любые дефекты и неровности сразу станут отчетливо видны», — предупреждает стилистка.

По словам колориста, менее капризной в уходе стрижкой является маллет, классическая версия которой предполагает короткие объемные пряди спереди и более длинные сзади, а также начес и подчеркнутое структурирование на макушке.

Вдобавок, Кидман советует попробовать прическу химэ, которую отличают челка и волосы разной длины: средней — возле ушей, длинной — сзади. «Этот вариант стрижки подойдет как обладательницам густых волос, так и девушкам с более редкими локонами. В первом варианте она сможет облегчить тяжесть, а во втором случае добавит объема», — объясняет она.

Ранее в августе стрижку «осьминог» также назвали трендом 2022 года. Указанная прическа является гибридом шегги (прическа, создающая эффект беспорядочно расположенных локонов, объемных в области макушки и филированных на концах) и маллета (стрижка, при которой пряди по бокам и спереди короткие, а сзади удлиненные).