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Новые ограничения для иностранных инвесторов назвали ответом России на санкции

Аналитик Гривач: новые ограничения для иностранных инвесторов — ответ на санкции

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Запрет для инвесторов из недружественных стран на сделки с долями в стратегических предприятиях России — это ответ на санкции и изъятие активов. Так объяснил решение президента России Владимира Путина замглавы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач в беседе с «Лентой.ру».

Я бы назвал это нашим ответом на действия недружественных стран, которые изъяли российские активы, ввели санкции и другие ограничения

Алексей Гривачаналитик

Гривач убежден, что прямого воздействия на экспорт указ не окажет. «А все активы компаний из недружественных стран в стратегических предприятиях на территории России будут затронуты этим указом», — добавил он.

Также аналитик объяснил, что теперь никаких изменений в составе акционеров без специального разрешения не будет. «Думаю, исключений со специального разрешения президента будет мало, если вообще будут. Таковые будут предоставлены, если смена акционера создаст позитивный эффект для России и развития конкретного проекта», — подытожил он.

5 августа президент России Владимир Путин запретил инвесторам из недружественных стран совершать сделки с долями всех стратегических предприятий и акционерных обществ, их дочерних организаций, а также с долями в проектах «Сахалин-1» и Харьягинского месторождения. Согласно подписанному указу, запрет действует до конца 2022 года.

Документ также касается сделок с долями пользователей всех крупных месторождений нефти, газа и угля, урана, особо чистого кварцевого сырья, редких земель иттриевой группы, никеля, кобальта, тантала, ниобия, бериллия, меди, алмазов, золота, лития, металлов платиновой группы, а также морских и шельфовых участков недр.

Сделки с такими долями будут возможны только на основании специального разрешения главы государства.

Ранее, 1 августа, вступил в силу запрет на поставки угля из России в страны Европейского союза (ЕС). Данные ограничения являются очередной санкционной мерой в отношении Москвы.

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Алена Шевченко
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