Вступил в силу запрет на поставки российского угля в Евросоюз

Евросоюз с 1 августа запретил поставки российского угля

С 1 августа вступает в силу запрет на поставки угля из России в страны Европейского союза (ЕС). Данные ограничения являются очередной санкционной мерой в отношении Москвы, сообщает РИА Новости.

Решение о запрете импорта российского угля включили в пятый пакет европейских санкций в апреле. Европейские страны, взявшие курс на отказ от покупки энергоресурсов у Москвы, постепенно снижали импорт российского угля, а с 1 августа полностью запретили поставки из России.

Министерство энергетики России отмечало, что в 2021 году страна экспортировала в Европу более 48,7 миллиона тонн угля. Глава ведомства Николай Шульгинов заявлял, что при сложившихся обстоятельствах российским компаниям придется переориентироваться на альтернативные рынки.

Ранее замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач назвал последствия отказа Евросоюза от российского газа. Это решение принесет колоссальные убытки экономике, социальной сфере и безопасности, считает он.