Заслуженная учительница русского языка 12 часов ждала помощи врачей и умерла

На Урале заслуженная учительница русского языка умерла спустя 12 часов ожидания медпомощи

В Нижнем Тагиле 73-летняя Наталья Сергеева, заслуженная учительница русского языка, умерла спустя 12 часов ожидания медицинской помощи. Об этом сообщает портал E1.

Пожилая жительница Урала заболела воспалением легких. По словам дочери Сергеевой, в один день самочувствие женщины резко ухудшилось, ей вызвали бригаду скорой помощи, которая прибыла только спустя семь часов.

Медики доставили заслуженную учительницу в больницу Красноуральска. Там россиянку отказались принимать из-за отсутствия специалистов. Тогда пациентку отправили в больницу Нижнего Тагила. Там она ждала помощи еще пять часов. Сергееву поместили в приемный покой, где ночью она скончалась.

Дочь заслуженной учительницы винит в ее смерти врачей. «Все удивляюсь: почему у нас хирургию с реанимацией в нашей больнице не сделают? За эти 12 часов ей бы и капельницу поставили, может быть, и спасли ее», — пояснила она.

Жительница Урала уже обратилась в Минздрав с просьбой разобраться в обстоятельствах смерти ее матери. В региональном ведомстве пообещали организовать проверку.

Ранее учительница информатики в одной из школ Курска умерла во время урока в первый день учебы после зимних каникул.