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Отдыхающих на Черном море выгнали с пляжа под крики «не нравится — до свидания»

В Геленджике туристов выгнали с пляжа «Дельфин» из-за отказа оплатить лежаки

В Геленджике туристов выгнали с пляжа «Дельфин» из-за того, что они отказались оплатить лежаки. Один из отдыхающих снял происходящее на видео и выложил в сеть, передает РИА Новости.

На кадрах видно, как к мужчине и женщине, расположившимся на песке на берегу Черного моря, подходит сотрудник пляжа и начинает требовать, чтобы они либо оплатили шезлонги, либо ушли с пляжа. Отдыхающие ответили, что по закону 20-метровая полоса является общей, поэтому они имеют право загорать на песке. На это администратор заявил, что пляж не государственный, а находится в аренде. После этого под крики «здесь благоустроено, кому не нравится — до свидания» путешественников выгнали с пляжа. За происходящим наблюдали десятки человек.

Позже мэр Геленджика Алексей Богодистов заявил, что город расторгнет договор с арендатором пляжа. Сотрудник, который нагрубил туристам, уже уволен.

Ксения Жарова
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