Минобороны заявило о попытках ВСУ выселить граждан из домов для размещения техники

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались выселить мирных граждан в Харьковской области из их домов, чтобы разместить там наемников и технику. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

«В Харьковской области девять местных жителей пострадали в результате конфликта с командирами подразделений 92-й механизированной бригады ВСУ», — объяснили в оборонном ведомстве.

Там уточнили, что для пресечения протестов мирных жителей ВСУ и наемники открывали стрельбу, во время которой четыре человека в Шестаково и пять в Верхнем Салтове получили ранения.

Ранее Минобороны заявило, что на позициях, оставленных Вооруженными силами Украины, были найдены медицинские препараты наркотического действия.