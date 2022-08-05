Минобороны заявило о попытках выселения граждан солдатами ВСУ
Минобороны заявило о попытках ВСУ выселить граждан из домов для размещения техники
Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались выселить мирных граждан в Харьковской области из их домов, чтобы разместить там наемников и технику. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.
«В Харьковской области девять местных жителей пострадали в результате конфликта с командирами подразделений 92-й механизированной бригады ВСУ», — объяснили в оборонном ведомстве.
Материалы по теме:
«В тылу опаснее, чем на фронте»Медики-добровольцы — о решении поехать в Донбасс и работе в зоне боевых действий
29 июля 2022
«Украину цинично используют»Когда Россия начнет переговоры с Киевом и каким она видит будущее украинского народа?
30 июля 2022
«Скажите, что будет дальше?»Что происходит в Изюме после окончания ожесточенных боев
15 июля 2022
Там уточнили, что для пресечения протестов мирных жителей ВСУ и наемники открывали стрельбу, во время которой четыре человека в Шестаково и пять в Верхнем Салтове получили ранения.
Ранее Минобороны заявило, что на позициях, оставленных Вооруженными силами Украины, были найдены медицинские препараты наркотического действия.