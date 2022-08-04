Минобороны заявило о найденных на позициях ВСУ наркотических препаратах

Минобороны заявило, что на позициях ВСУ были найдены наркотические медпрепараты

На позициях, оставленных Вооруженными силами Украины (ВСУ), были найдены медицинские препараты наркотического действия. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, его слова приводит РИА Новости.

«Особого внимания требуют факты обнаружения на оставленных украинскими военнослужащими позициях медицинских препаратов наркотического действия, в том числе опиоидного ряда», — объяснил военнослужащий.

Один из препаратов, добавил Кириллов, используется при лечении наркотической зависимости во время заместительной терапии. Также он напомнил, что в период с 1943 по 1945 годы в фашистской Германии солдатам выдавались наркотические таблетки для снижения психоэмоциональной нагрузки.

Ранее пленный боец 92-й бригады ВСУ Василий Ковальчук заявил, что украинские военнослужащие, в том числе командиры, массово употребляют наркотические вещества. Также он рассказал о случаях, когда некоторые военнослужащие выменивали наркотики у гражданских на гранаты.