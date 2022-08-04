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Минобороны заявило о найденных на позициях ВСУ наркотических препаратах

Минобороны заявило, что на позициях ВСУ были найдены наркотические медпрепараты
Игорь Кириллов

Игорь Кириллов. Фото: Совет Федерации РФ / РИА Новости

На позициях, оставленных Вооруженными силами Украины (ВСУ), были найдены медицинские препараты наркотического действия. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, его слова приводит РИА Новости.

«Особого внимания требуют факты обнаружения на оставленных украинскими военнослужащими позициях медицинских препаратов наркотического действия, в том числе опиоидного ряда», — объяснил военнослужащий.

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Один из препаратов, добавил Кириллов, используется при лечении наркотической зависимости во время заместительной терапии. Также он напомнил, что в период с 1943 по 1945 годы в фашистской Германии солдатам выдавались наркотические таблетки для снижения психоэмоциональной нагрузки.

Ранее пленный боец 92-й бригады ВСУ Василий Ковальчук заявил, что украинские военнослужащие, в том числе командиры, массово употребляют наркотические вещества. Также он рассказал о случаях, когда некоторые военнослужащие выменивали наркотики у гражданских на гранаты.

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Никита Абрамов
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