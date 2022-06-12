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Пленный рассказал об обмене гранат на наркотики среди украинских бойцов

Боец 92-й бригады ВСУ Ковальчук заявил, что украинские военные меняли гранаты на наркотики

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Пленный боец 92-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Василий Ковальчук заявил, что украинские военнослужащие, в том числе командиры, массово употребляют наркотические вещества. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам пленного, он не раз снабжал действующих военных наркотиками, покупая вещества через местных таксистов, которых «крышевали» работники МВД. Ковальчук также был даже свидетелем обмена боеприпасов на наркотики.

«Был случай, когда я узнал, что некоторые военнослужащие, товарищи начали менять гранаты у гражданского человека на марихуану… Стакан травы и 15-20 грамм амфетамина за гранату…» рассказал бывший боец ВСУ.

Он уточнил, что привозил по 2-3 стакана марихуаны и по 5-10 граммов амфетамина только на одну позицию.

Ранее в Народной милиции ЛНР рассказали, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) ведут бои, употребив наркотические вещества. В ведомстве рассказали, что обнаружили наркотики на позициях противника, и поведали истории о неадекватном поведении украинских бойцов. Свидетельства странного поведения украинцев передают с мест боев за город Попасная.

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Марина Совина
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