Стало известно об обезвреживании спящей ячейки украинских диверсантов в Херсоне

РИА Новости: силовики обезвредили спящую ячейку украинских диверсантов в Херсоне

Российские силовики обезвредили спящую ячейку украинских диверсантов в Херсоне. Об этом РИА Новости сообщил сотрудник российских силовых структур.

Отмечается, что диверсанты относились к территориальной обороне Украины, всего выявили 16 членов группы. Были установлены их паспортные данные, места проживания, а также изъяты автоматы Калашникова с патронами, гранаты, карабины и ружья, штык-ножи, списки личного состава, учебно-методические пособия по проведению диверсий на объектах инфраструктуры города. «Кроме того, установлен адрес, по которому проводились конспиративные встречи членов — в одном из турагентств», — рассказал собеседник агентства.

Задачей диверсантов было не пустить российских военных на городские объекты. Однако после того, как Вооруженные силы вошли на территорию области, участники теробороны были распущены командованием до особого распоряжения. При этом они должны были вовлечь в свою деятельность новых участников.

В июле российские силовики обнаружили в Херсоне и области перевалочный пункт украинских диверсантов, а также нашли схрон с гранатометами. По словам собеседника агентства, в частном заброшенном доме в Херсоне по просьбе сотрудников погранслужбы Украины был организован схрон с вооружением, которое задержанный доставил из поселка Парутино в Николаевской области водным путем