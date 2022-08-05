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Российскую школьницу отбили у пытавшегося ее изнасиловать уголовника

В Якутии задержали уголовника, пытавшегося изнасиловать несовершеннолетнюю племянницу

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Республике Саха (Якутия) за попытку изнасилования несовершеннолетней племянницы-сироты задержан ранее судимый 37-летний уголовник. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 30 июля в городе Покровск пьяный злоумышленник напал на не достигшую 14-летнего возраста школьницу и, применяя силу, пытался вступить с ней в половой контакт, однако девочку отбили вернувшиеся домой родственники. Они скрутили насильника и передали его прибывшим силовикам.

СКР возбудил уголовное дело по статье 131 («Изнасилование») УК РФ. «В рамках уголовного дела проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Назначены необходимые экспертные исследования», — уточнили в ведомстве.

13 января стало известно, что в Омске подозреваемый в педофилии россиянин прятался от полицейских на дереве.

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Владимир Седов
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