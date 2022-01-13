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Подозреваемый в педофилии россиянин прятался от полицейских на дереве

В Омске полицейские сняли с березы подозреваемого в изнасиловании 15-летней школьницы

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Омске полицейские задержали 38-летнего местного жителя, подозреваемого в изнасиловании 15-летней школьницы. Об этом в четверг, 13 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, преступление было совершено в ночь на 13 января. Подозреваемый, который был сожителем матери потерпевшей, изнасиловал падчерицу, пока женщина была на работе. Утром, узнав о случившемся с ребенком, она позвонила в полицию. Злоумышленник попытался спрятаться на дереве возле подъезда, однако ему это не удалось: полицейские вместе с сотрудниками МЧС сняли его с березы.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 131 («Изнасилование несовершеннолетней») УК РФ. Известно, что ранее подозреваемый в педофилии был восемь раз судим за кражи. Пострадавшая сейчас находится в больнице.

13 августа 2021 года сообщалось, что в Иркутской области рецидивист изнасиловал школьницу после убийства ее родственников.

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Елизавета Новикова
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