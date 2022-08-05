Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин и Эрдоган приняли совместное заявление по итогам переговоров

Президенты РФ и Турции Путин и Эрдоган приняли совместное заявление по итогам переговоров

Фото: Sputnik / Reuters

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приняли по итогам переговоров в Сочи в пятницу, 5 августа, совместное заявление. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По его словам, в ходе переговоров никаких других документов, в том числе меморандума о сотрудничестве, подписывать не планировалось.

Встреча Путина и Эрдогана в сочинском санатории «Русь» продолжалась более четырех часов. На переговорах планировалось затронуть темы сотрудничества, эффективности работы механизма вывоза зерна из украинских портов, а также положения дел в Сирии и на Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россию заподозрили в попытке обойти санкции с помощью Турции
В США прокомментировали введение Китаем санкций против Пелоси
Невролог назвал провоцирующие дрожание рук опасные болезни
Путин и Эрдоган приняли совместное заявление по итогам переговоров
Российский теннисист Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне
В Белом доме заявили об отсутствии необходимости исправлять ошибки с Китаем
Россия призвала судить Зеленского за ядерный терроризм
Россия возмутилась действиями Греции по экстрадиции россиянина Винника в США
Воздушная тревога зазвучала в ряде израильских городов
Минобороны подтвердило удар ВСУ по Запорожской АЭС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.