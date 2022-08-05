Президенты РФ и Турции Путин и Эрдоган приняли совместное заявление по итогам переговоров

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приняли по итогам переговоров в Сочи в пятницу, 5 августа, совместное заявление. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По его словам, в ходе переговоров никаких других документов, в том числе меморандума о сотрудничестве, подписывать не планировалось.

Встреча Путина и Эрдогана в сочинском санатории «Русь» продолжалась более четырех часов. На переговорах планировалось затронуть темы сотрудничества, эффективности работы механизма вывоза зерна из украинских портов, а также положения дел в Сирии и на Украине.

