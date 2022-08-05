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Путин и Эрдоган встретились в «Руси»

Встреча Путина и Эрдогана проходит в санатории «Русь» в Сочи

Фото: Turkish Presidential Press Office / Reuters

Встреча президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом проходит в санатории «Русь» в Сочи. Об этом сообщается в Telegram-канале журналистов кремлевского пула РИА Новости.

По информации авторов поста, указанная площадка используется для официальных мероприятий нечасто, так как у российского лидера есть в городе собственная летняя резиденция «Бочаров ручей» — там Эрдоган бывал неоднократно.

Двусторонние переговоры в узком формате между лидерами России и Турции начались днем в пятницу, 5 августа. Ожидается, что главы государств обсудят вопросы сотрудничества, «сверят часы» по эффективности работы механизма вывоза зерна из украинских портов, а также затронут положение дел в Сирии и на Украине.

Также не исключено, что темой их беседы станет ситуация в Нагорном Карабахе и военно-техническое сотрудничество Москвы и Анкары.

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Варвара Кошечкина
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