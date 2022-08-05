Путин и Эрдоган начали переговоры в Сочи

Президент России Путин и турецкий лидер Эрдоган начали переговоры в Сочи

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган начали переговоры в узком формате в Сочи. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщает РИА Новости.

Встреча проходит на территории санатория «Русь».

Ожидается, что главы двух государств обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, «сверят часы» по эффективности работы механизма вывоза зерна из украинских портов, а также затронут положение в Сирии и на Украине. Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее также допускал, что президенты России Турции обменяются мнениями по ситуации в Нагорном Карабахе.

Кроме того, предполагается, что Путин и Эрдоган детально рассмотрят вопросы многопланового сотрудничества, включая перспективы дальнейшего расширения торгово-экономических связей и реализацию совместных стратегических проектов в сфере энергетики.