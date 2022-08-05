Раскрыто время прибытия Эрдогана в Сочи

TRT Haber: Эрдоган прибудет в Сочи в 15:00 и сначала проведет переговоры с Путиным

Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган прибудет в Сочи в 15:00 и сначала проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным тет-а-тет, а затем — с участием делегаций. Планы и время прибытия политика со ссылкой на телеканал TRT Haber раскрывает РИА Новости.

«Прибытие Эрдогана на переговоры в Сочи ожидается в 15.00 (совпадает с мск). Переговоры сначала пройдут тет-а-тет, затем с участием делегаций», — уточнил корреспондент телеканала.

Ранее темы будущей встречи глав государств перечислил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.