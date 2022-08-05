Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Раскрыто время прибытия Эрдогана в Сочи

TRT Haber: Эрдоган прибудет в Сочи в 15:00 и сначала проведет переговоры с Путиным
Реджеп Эрдоган

Реджеп Эрдоган. Фото: Depo Photos / Depo Photos / Globallookpress.com

Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган прибудет в Сочи в 15:00 и сначала проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным тет-а-тет, а затем — с участием делегаций. Планы и время прибытия политика со ссылкой на телеканал TRT Haber раскрывает РИА Новости.

«Прибытие Эрдогана на переговоры в Сочи ожидается в 15.00 (совпадает с мск). Переговоры сначала пройдут тет-а-тет, затем с участием делегаций», — уточнил корреспондент телеканала.

Ранее темы будущей встречи глав государств перечислил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Зеленского возмутил доклад Amnesty International о преступлениях ВСУ
На Украине сообщили о гибели полковника разведки
В Еврокомиссии заявили об уверенности в санкциях вопреки энергокризису
Алла Пугачева купила барокамеру за три миллиона рублей
На Украине задержали мужчину за призыв ударить ракетой по памятнику Бандере
Назван плюс для России от визита Пелоси на Тайвань
Приговор баскетболистке Грайнер отказались считать запугиванием иностранцев
Глава Херсонской области назвал причины своей госпитализации
Взятая для тест-драйва Tesla протаранила столб в Москве и попала на видео
ЕС заявил об отсутствии ограничений для доставки турбины Siemens в Россию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.