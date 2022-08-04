Песков рассказал о будущих темах переговоров Путина и Эрдогана

Путин и Эрдоган обсудят выход первого судна с украинским зерном в Сочи 5 августа

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Раджеп Тайип Эрдоган обсудят выход первого судна с украинским зерном и ход исполнения стамбульских договоренностей о безопасном экспорте сельхозпродукции во время переговоров в Сочи 5 августа. Об темах будущей встречи рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Будет обмен мнениями о том, как прошел первый рейс с зерном из Одессы. В целом это хорошая возможность оценить эффективность работы того механизма, который был создан благодаря стамбульским договоренностям», — заявил официальный представитель Кремля.

Песков выразил надежду на бесперебойные поставки зерна по «налаженным механизмам», которые будут продолжать функционировать согласно достигнутым четырехсторонним договоренностям России, Украины, Турции и ООН. «Это хороший пример того, что самые сложные вопросы можно решать при учете интересов всех сторон», — резюмировал он.

Ранее Минобороны Турции сообщило, что судно под флагом Сьерра-Леоне, которое вышло из порта Одессы в утром 1 августа, прибыло в Стамбул. До этого было известно, что Razoni успешно преодолел «зерновой коридор». После прохождения пролива Босфор и проведения необходимых проверок он направился в порт Триполи (Ливан).

Соглашение о вывозе украинского зерна и другого продовольствия через Черное море Россия, Турция, Украина и ООН подписали 22 июля в Стамбуле. В рамках документа Россия и Украина условились не наносить удары по судам, вывозящим зерно.