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Первый сухогруз с украинским зерном прибыл в Стамбул

Минобороны Турции сообщило о прибытии в Стамбул первого сухогруза с украинским зерном

Фото: Umit Bektas / Reuters

Первый сухогруз с украинским зерном Razoni («Рацони») под флагом Сьерра-Леоне, который вышел из порта Одессы в утром в понедельник, 1 августа, прибыл в Стамбул. Об этом сообщило Минобороны Турции, передает ТАСС.

Судно, груженое кукурузой, достигло пролива Босфор со стороны Черного моря и бросило якорь в отведенном месте. Будет произведен осмотр сухогруза.

Ранее сообщалось, что сухогруз Razoni успешно преодолел «зерновой коридор». После прохождения пролива Босфор он направится в порт Триполи (Ливан). Корабль перевозит на своем борту 26 тысяч тонн кукурузы из Украины, а в одесском порту отправления ждут еще 16 судов с продовольствием.

Ранее Минобороны Турции сообщило, что в трех портах Украины на данный момент идет подготовка к выходу в море новых судов с зерном. В министерстве отметили, что Совместный координационный центр (СКЦ) в режиме онлайн отслеживает прохождение сухогруза по маршруту.

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Марина Совина
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