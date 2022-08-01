Турция рассказала о подготовке к выходу новых судов с зерном с Украины

Минобороны Турции заявило, что в 3 портах Украины идет подготовка к выходу судов с зерном

В трех портах Украины на данный момент идет подготовка к выходу в море новых судов с зерном. Об этом рассказало Минобороны Турции в Twitter.

«В настоящее время в трех портах Украины продолжается подготовка и планирование выхода в море новых судов с зерном и продовольствием», — заявили в турецком оборонном ведомстве.

В министерстве также отметили, что Совместный координационный центр (СКЦ) в режиме онлайн отслеживает прохождение по маршруту сухогруза под флагом Сьерра-Леоне, который ранее покинул порт Одессы. «Маршрут судна, гуманитарный коридор, по которому оно следует, контролируются СКЦ», — уточнили в Минобороны.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выход первого судна с зерном с Украины является позитивным событием и дает возможность протестировать возможность реализации зерновой сделки. Он добавил, что российская сторона надеется на выполнение достигнутых договоренностей по зерну всеми сторонами.