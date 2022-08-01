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Песков оценил выход первого судна с зерном с Украины

Дмитрий Песков: выход первого судна с зерном с Украины является позитивным событием
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Григорий Дукор / Reuters

Выход первого судна с зерном с Украины является позитивным событием и дает возможность протестировать возможность реализации зерновой сделки. Так оценил это событие пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«По факту выхода первого судна — это весьма и весьма позитивно. Хорошая возможность протестировать эффективность работы тех механизмов, которые согласованы на стамбульских переговорах», — заявил Песков. Он добавил, что российская сторона надеется на выполнение достигнутых договоренностей по зерну всеми сторонами.

Ранее стало известно, что первое судно с украинским зерном, сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне, покинуло порт Одессы и в скором времени возьмет курс на Ливан. Выход судна из порта подтвердил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Отмечается, что сухогруз везет 26 тысяч тонн кукурузы.

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Виктория Кондратьева
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