На Украине подтвердили выход первого судна с продовольствием
Министр инфраструктуры Украины Кубраков подтвердил выход первого судна с продовольствием
Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков подтвердил, что первое судно с продовольствием вышло из порта Одессы. Его слова приводит РИА Новости.
Он отметил, что сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне направился в порт Триполи в Ливане. Судно везет 26 тысяч тонн кукурузы. «Будет двигать коридор, безопасность которого подтверждена нашими партнерами-гарантами — ООН и Турция», — добавил министр.
Ранее сообщалось, что первое судно с украинским продовольствием покинуло порт Одессы.
Соглашение о вывозе украинского зерна и другого продовольствия через Черное море Россия, Турция, Украина и ООН подписали 22 июля в Стамбуле. В рамках документа Россия и Украина условились не наносить удары по судам, вывозящим зерно.