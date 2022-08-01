На Украине подтвердили выход первого судна с продовольствием

Министр инфраструктуры Украины Кубраков подтвердил выход первого судна с продовольствием

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков подтвердил, что первое судно с продовольствием вышло из порта Одессы. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне направился в порт Триполи в Ливане. Судно везет 26 тысяч тонн кукурузы. «Будет двигать коридор, безопасность которого подтверждена нашими партнерами-гарантами — ООН и Турция», — добавил министр.

Ранее сообщалось, что первое судно с украинским продовольствием покинуло порт Одессы.

Соглашение о вывозе украинского зерна и другого продовольствия через Черное море Россия, Турция, Украина и ООН подписали 22 июля в Стамбуле. В рамках документа Россия и Украина условились не наносить удары по судам, вывозящим зерно.