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Первое судно из Одессы прошло по «зерновому коридору»

USM: первое судно из одесского порта прошло через «зерновой коридор»

Фото: Pavlo Gonchar / Globallookpress.com

Первое судно, вывозящее зерно из одесского порта, успешно преодолело «зерновой коридор». Об этом сообщило украинское издание Ukrainian Shipping Magazine (USM).

Как уточнили в издании, корабль Razoni зашел в «безопасную зону» недалеко от румынского города-порта Сулина. «Далее судно пройдет пролив Босфор и направится в порт Триполи (Ливан)», — говорится в материале.

Уточняется, что корабль перевозит на своем борту 26 тысяч тонн кукурузы из Украины, а в одесском порту отправления ждут еще 16 судов с продовольствием.

Ранее Минобороны Турции сообщило, что в трех портах Украины на данный момент идет подготовка к выходу в море новых судов с зерном. В министерстве отметили, что Совместный координационный центр (СКЦ) в режиме онлайн отслеживает прохождение отбывшего сухогруза по маршруту.

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Николай Чигасов
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