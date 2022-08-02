Первое судно из Одессы прошло по «зерновому коридору»
Первое судно, вывозящее зерно из одесского порта, успешно преодолело «зерновой коридор». Об этом сообщило украинское издание Ukrainian Shipping Magazine (USM).
Как уточнили в издании, корабль Razoni зашел в «безопасную зону» недалеко от румынского города-порта Сулина. «Далее судно пройдет пролив Босфор и направится в порт Триполи (Ливан)», — говорится в материале.
Уточняется, что корабль перевозит на своем борту 26 тысяч тонн кукурузы из Украины, а в одесском порту отправления ждут еще 16 судов с продовольствием.
Ранее Минобороны Турции сообщило, что в трех портах Украины на данный момент идет подготовка к выходу в море новых судов с зерном. В министерстве отметили, что Совместный координационный центр (СКЦ) в режиме онлайн отслеживает прохождение отбывшего сухогруза по маршруту.