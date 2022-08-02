Первое судно из Одессы прошло по «зерновому коридору»

USM: первое судно из одесского порта прошло через «зерновой коридор»

Первое судно, вывозящее зерно из одесского порта, успешно преодолело «зерновой коридор». Об этом сообщило украинское издание Ukrainian Shipping Magazine (USM).

Как уточнили в издании, корабль Razoni зашел в «безопасную зону» недалеко от румынского города-порта Сулина. «Далее судно пройдет пролив Босфор и направится в порт Триполи (Ливан)», — говорится в материале.

Уточняется, что корабль перевозит на своем борту 26 тысяч тонн кукурузы из Украины, а в одесском порту отправления ждут еще 16 судов с продовольствием.

Ранее Минобороны Турции сообщило, что в трех портах Украины на данный момент идет подготовка к выходу в море новых судов с зерном. В министерстве отметили, что Совместный координационный центр (СКЦ) в режиме онлайн отслеживает прохождение отбывшего сухогруза по маршруту.