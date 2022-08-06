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Стало известно о гибели одного человека после попадания снаряда в дом в Алчевске

Прокуратура ЛНР заявила, что при обстреле Алчевска со стороны ВСУ погиб один человек

Фото: страница губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова во «ВКонтакте»

Один человек погиб при обстреле города Алчевска Луганской народной республики, девять получили ранения, в том числе несовершеннолетний. Об этом заявила прокуратура ЛНР в своем Telegram-канале.

«В результате прямого попадания снаряда в многоквартирный дом, по предварительным данным, погиб один мирный житель, 9 получили ранения, в том числе один несовершеннолетний», — отмечается в сообщении ведомства.

Стало известно, что на место выехали сотрудники прокуратуры, по результатам проверки будет возбуждено уголовное дело по статьям Уголовного кодекса ЛНР за применение запрещенных методов ведения войны и геноцид.

В настоящее время пожар в девятиэтажке, возникший в результате попадания снаряда, потушен. Об этом сообщил мэр города Альберт Апшев, передает ТАСС. По его словам, на месте работают специалисты МВД, взрывотехники, представители Совместного центра координации и контроля (СЦКК).

Выясняется, откуда был нанесен удар. По данным агентства, пострадали 13 человек, среди них четверо детей.

Ранее в Народной милиции Донецкой народной республики сообщили, что за текущие сутки погибли десять военнослужащих ДНР, 23 получили ранения.

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Марина Совина
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