В Народной милиции раскрыли данные о потерях ДНР после обстрела ВСУ из «Градов»

Народная милиция ДНР сообщила о гибели десяти и ранении 23 защитников республики

За текущие сутки погибли десять военнослужащих Донецкой народной республики (ДНР), 23 получили ранения, говорится в сообщении Народной милиции ДНР в Telegram-канале.

Украинские войска за сутки выпустили по десяти населенным пунктам ДНР 150 снарядов. Вооруженные силы Украины (ВСУ) вели огонь из систем залпового огня «Град», ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-миллиметров, а также 120-миллиметровых минометов.

«С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость десять защитников ДНР погибли и 23 получили ранения», — раскрыли данные о потерях после обстрела со стороны Украины в ведомстве.

В субботу ВСУ нанесли очередной удар по Донецку, задействовав запрещенные противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) «Лепесток». Обстрелу подвергся Куйбышевский район города.

Ранее в августе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что использование противопехотных мин «Лепесток», как и любого другого оружия, против гражданских неприемлемо для любой из сторон конфликта на Украине.