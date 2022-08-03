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Генсек ООН прокомментировал использование мин «Лепесток» силами Украины

Гутерриш заявил, что использование мин «Лепесток» против гражданских неприемлемо
Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш. Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Использование противопехотных мин «Лепесток», как и любого другого оружия против гражданских неприемлемо для любой из сторон конфликта на Украине. Такими словами генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прокомментировал вопрос о применении мин этого типа Вооруженными силами Украины против мирных жителей Донбасса, передает ТАСС.

«У меня нет конкретной информации по теме, которую вы подняли. Я могу только сказать, что защита гражданских лиц — это основополагающий элемент в любом конфликте. Все стороны должны воздерживаться от действий, которые создают риски для жизни гражданских лиц», — заявил Гутерриш.

3 августа Антониу Гутерриш заявил, что ООН организовала специальную миссию, которая установит факты обстрела СИЗО в поселке Еленовка в ДНР. Он отметил, что Россия и Украина направляли в ООН запросы о проведении расследования. При этом генсек организации уточнил, что не имеет права начать уголовное расследование после обстрела следственного изолятора в ДНР.

Ранее на севере Донецка маршрутное такси подорвалось на мине ПФМ-1 «Лепесток». О пострадавших ничего не известно. Кроме того, по словам донецкого мэра Алексея Кулемзина, мины «Лепесток» были обнаружены на Кремлевском проспекте, а также на улицах Вахрушева и Шверника.

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Николай Чигасов
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