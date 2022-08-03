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В Донецке маршрутка подорвалась на мине «Лепесток»

Мэр Донецка Кулемзин сообщил, что городская маршрутка подорвалась на мине «Лепесток»

Фото: Александр Река / ТАСС

На севере Донецка маршрутное такси подорвалось на мине ПФМ-1 «Лепесток». Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«По улице Энгельса возле остановки "Дом быта" на мине подорвалось маршрутное такси №10, следовавшее из поселка Октябрьский рудник», — сообщил глава города.

О пострадавших ничего не известно. Кроме того, по словам мэра, мины «Лепесток» были обнаружены на Кремлевском проспекте, а также улицах Вахрушева и Шверника.

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Алевтина Запольская
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