В Донецке маршрутка подорвалась на мине «Лепесток»

Мэр Донецка Кулемзин сообщил, что городская маршрутка подорвалась на мине «Лепесток»

На севере Донецка маршрутное такси подорвалось на мине ПФМ-1 «Лепесток». Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«По улице Энгельса возле остановки "Дом быта" на мине подорвалось маршрутное такси №10, следовавшее из поселка Октябрьский рудник», — сообщил глава города.

О пострадавших ничего не известно. Кроме того, по словам мэра, мины «Лепесток» были обнаружены на Кремлевском проспекте, а также улицах Вахрушева и Шверника.