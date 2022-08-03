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В ДНР заявили об очередном обстреле Донецка минами «Лепесток»

Представительство ДНР в СЦКК заявило, что ВСУ обстреляли Донецк минами «Лепесток»

Фото: РИА Новости

Украинские военные обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган». Об этом заявили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), передает ТАСС.

По данным представительства ДНР в СЦКК, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Кировскому району Донецка две ракеты из РСЗО «Ураган», оснащенные запрещенными противопехотными фугасными минами (ПФМ-1) «Лепесток».

ВСУ начали забрасывать Донецк минами «Лепесток» в июле. После обстрелов украинских военных местные жители стали находить опасные противопехотные мины на дорогах и своих придомовых участках.

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Алевтина Запольская
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