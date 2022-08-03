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ООН установит факты по обстрелу СИЗО в Еленовке

Генсек ООН Гутерриш: миссия установит факты по обстрелу СИЗО Еленовки в ДНР
Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш. Фото: Pedro Nunes / Reuters

Уже организована специальная миссия, которая установит факты обстрела СИЗО Еленовки в ДНР. Об этом заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш, передает ТАСС.

Он отметил, что Россия и Украина направляли в ООН запросы о проведении расследования. «Я принял решение в соответствии со своими полномочиями и возможностями запустить миссию по установлению фактов», — заявил Гутерриш. При этом генсек организации уточнил, что не имеет права начать уголовное расследование после обстрела следственного изолятора в ДНР.

Гутерриш добавил, что сейчас идет подготовка задач в рамках данной миссии. Когда установят все факты по обстрелу, правительствам России и Украины доложат об итогах, заключил генсек ООН.

29 июля стало известно, что ВСУ нанесли ракетный удар по следственному изолятору в Еленовке с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS. В итоге погибли 50 военнопленных солдат Украины, в том числе бойцы полка «Азов» (признан Верховным судом России террористической организацией).

Позднее фициальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что ударом по СИЗО Киев уничтожил «опасных свидетелей», которые начали давать против властей Украины показания.

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Варвара Кошечкина
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