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Минобороны обвинило Киев в стремлении скрыть преступления ударом по Еленовке

Минобороны завило, что Киев ударом по Еленовке стремился скрыть свои преступления
Александр Фомин

Александр Фомин. Фото: Минобороны России / Globallookpress.com

Стремление Киева скрыть свои преступления, а также попустительство международного сообщества привели к гибели людей в изоляторе в Еленовке. Об этом заявил замминистра обороны России Александр Фомин, чьи слова приводит ТАСС.

«Такое попустительство международного сообщества, а также стремление украинских властей скрыть свои преступления привели к трагедии в Еленовке — обстрелу места содержания их же военнопленных», — объяснил он.

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При этом Фомин уточнил, что в сети размещается большое количество фейков о преступлениях российских военнослужащих.

В ночь на 29 июля Вооруженные силу Украины обстреляли ракетами из американской реактивной системы залпового огня HIMARS СИЗО в Еленовке, где находились пленные украинские военные. В результате удара погибли 50 человек, 73 военнопленных и восемь сотрудников СИЗО получили ранения.

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Никита Абрамов
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