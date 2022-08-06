В ДНР заявили об очередном обстреле Донецка минами «Лепесток» со стороны ВСУ

Штаб теробороны ДНР заявил, что ВСУ снова обстреляли Донецк запрещенными минами «Лепесток»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли очередной удар по Донецку, задействовав запрещенные противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) «Лепесток». Об этом в субботу, 6 августа, сообщил Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) в своем Telegram-канале.

По данным штаба, обстрелу подвергся Куйбышевский район города.

«Местные жители обнаружили множество мин, которые были сброшены при обстреле РСЗО», — говорится в сообщении.

Ранее в августе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что использование противопехотных мин «Лепесток», как и любого другого оружия, против гражданских неприемлемо для любой из сторон конфликта на Украине. При этом он отметил, что у него нет точной информации по этой теме.

ВСУ начали активно применять мины «Лепесток» при обстреле Донецка в июле. Местные жители обнаруживали опасные противопехотные мины на дорогах и своих придомовых участках, а также на улицах в центре города.

Применение мин «Лепесток» запрещено Оттавской конвенцией. Украина ратифицировала данный документ в 2005 году.