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В Минобороны заявили об уничтожении более 400 бойцов аэромобильной бригады ВСУ

Минобороны: ВКС России уничтожили более 400 бойцов 46-й бригады ВСУ в Херсонской области

Фото: Russian Defense Ministry Press Service / AP

Российские военные уничтожили более 400 бойцов 46-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом в субботу, 6 августа, сообщили журналистам в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, российские Воздушно-космические силы (ВКС) и артиллерия нанесли удар по позициям указанного подразделения близ населенного пункта Белогорка. В результате был ликвидирован временный пункт дислокации украинской бригады.

Кроме того, Вооруженные силы РФ атаковали боевые позиции 105-го батальона 63-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Долговое и Лозовое на территории Херсонской области. В результате нанесенных ударов были уничтожены свыше 70 украинских военных, еще порядка 150 человек были ранены.

Ранее в августе Минобороны отчиталось об уничтожении базы во Львовской области, на которой хранилось поставленное ВСУ западное вооружение.

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Варвара Кошечкина
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