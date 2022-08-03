Минобороны заявило о ликвидации базы ВСУ с иностранным вооружением

Минобороны заявило об уничтожении под Львовом базы с переданным Украине из Польши оружия

Во Львовской области Вооруженные силы России уничтожили базу, на которой хранилось поставленное Вооруженным силам Украины (ВСУ) западное вооружение. Об этом во время ежедневного брифинга заявил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

База располагалась близ деревни Радехов. По словам Конашенкова, оружие было переброшено на эту базу из Польши.

В Минобороны уточнили, что удар был нанесен высокоточными ракетами воздушного базирования и большой дальности.

По обновленным данным Минобороны на 3 августа, с начала специальной военной операции на Украине российские войска уничтожили 782 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3242 орудия полевой артиллерии, а также 4676 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее сообщалось, что Евросовет согласовал пятый транш военной помощи Киеву в размере 500 миллионов евро.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. 21 июля зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что ВСУ необходимо отодвинуть не только от Донецка, но и подальше.

