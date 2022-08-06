ВСУ столкнулись со сложностями дешифровки радиообмена на нацязыках РФ в зоне спецоперации

Вооруженные силы Украины и представители западных разведок столкнулись со сложностями дешифровки радиообмена на национальных языках России в зоне спецоперации. Речь идет о представителях батальонов, сформированных из Бурятии, Тувы, Дагестана, Якутии, передает «Военное обозрение».

Эксперты в статье портала отметили, что западные разведки не имеют в своих рядах специалистов, которым удавалось бы перевести несколько языков России. В основном в ЦРУ привлекали специалистов, которые могут изъясняться на русском и украинском языках.

Сейчас именно этот фактор играет против Запада, который пытается «разбить» Россию, пояснили авторы материала в «Военном обозрении».

Ранее в США заявляли о попытках Украины продемонстрировать возможность победить Россию. В США отмечают, что поддержка Запада ослабевает на фоне растущего скептицизма относительно способности Киева победить. Несмотря на это, замечает автор The New York Times, послание украинцев миру не изменилось. Они все так же заявляют, что победа будет за ними, а их военная стратегия работает, пусть и довольно медленно.

Просьбы Киева о поставках вооружения звучат уже так часто, что воспринимаются в западных странах просто как фоновый шум, пояснили в колонке издания.