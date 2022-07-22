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В США заявили о попытках Украины продемонстрировать возможность победить Россию

NYT: Украина хочет показать миру, что может победить Россию

Фото: Евгений Малолетка /AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут потери и отступают перед натиском российских военных, однако Украина все еще хочет показать, что может победить. Об этом пишет The New York Times.

В США отмечают, что поддержка Запада ослабевает на фоне растущего скептицизма относительно способности Киева победить. Несмотря на это, замечает автор материала, послание украинцев миру не изменилось. Они все так же заявляют, что победа будет за ними, а их военная стратегия работает, пусть и довольно медленно. Просьбы Киева о поставках вооружения звучат уже так часто, что воспринимаются в западных странах просто как фоновый шум, отмечает издание.

Применение Украиной новых ракетных систем дальнего радиуса действия также является очередной попыткой донести посыл — Украина сильнее России. По словам главы Минобороны страны Алексея Резникова, Украина уже продемонстрировала, как именно может победить.

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Несмотря на возросший оптимизм украинцев, военные аналитики и западные официальные лица говорят, что еще слишком рано делать прогнозы. Они предостерегают Киев от того, чтобы возлагать слишком много надежд на полученное оружие, потому что обстановка на линии фронта меняется слишком быстро.

20 июля жена украинского президента Владимира Зеленского Елена в своей речи перед Конгрессом США попросила передать Украине системы противовоздушной обороны. Она призвала американских законодателей оперативно решить этот вопрос.

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Алина Гончарова
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