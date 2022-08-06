Кандидат в премьеры Великобритании допустил выход страны из ЕСПЧ

Кандидат в премьеры Великобритании Риши Сунак допустил выход страны из ЕСПЧ

Бывший министр финансов Великобритании, кандидат в премьер-министры Риши Сунак заявил, что страна может рассмотреть возможность выхода из Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщает The Independent.

Политик допустил такой вариант, если другие решения миграционного кризиса не сработают. «Возможно, нам придется, нельзя исключать никаких вариантов», — заявил он.

По словам Сунака, он сделает все возможное для реализации согласованной с Руандой миграционной политики для обеспечения контроля за британскими границами.

Ранее Сунак пообещал усилить санкции против России в случае его избрания на этот пост. «Нам нужно делать два дела: с одной стороны, усиливать Украину, а с другой — ослаблять Россию», — заявил он. Сунак указал, что в качестве министра финансов он смог найти два миллиарда фунтов бюджетных средств для военной и экономической помощи Киеву.

