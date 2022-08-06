В Китае заявили о готовности не дать США вернуть мир к закону джунглей

Глава МИД Китая Ван И заявил, что КНР не позволит США вернуть мир к закону джунглей

Китай не позволит США вернуть весь мир в состояние, когда все страны руководствуются законом джунглей, а не международным правом и основными нормами международных отношений. Об этом в субботу, 6 августа, заявил глава МИД КНР Ван И, передает РИА Новости.

По словам министра, Пекин готов решительно защищать государственный суверенитет и территориальную целостность Китая. В частности, он указал, что КНР не станет терпеть попытки использовать Тайвань для установления контроля над Пекином, которые предпринимает Вашингтон.

«Если принцип невмешательства во внутренние дела будет проигнорирован и отброшен, мир вернется к закону джунглей, а США будут более бесцеремонно относиться к другим странам с позиции силы и помыкать ими, особенно многочисленными малыми и средними странами», — пояснил дипломат.

Он призвал все страны объединиться, чтобы не допустить подобного развития событий.

5 августа стало известно, что Пекин остановил военное сотрудничество с США. Причиной для подобных мер стало решение Вашингтона о поездке спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, несмотря на многочисленные протесты со стороны Китая.

Пелоси прибыла с официальным визитом на Тайвань 2 августа. Власти Китая сочли ее приезд жестким вмешательством во внутреннюю политику и ввели санкции против спикера и ее родственников.

