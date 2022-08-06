Заключенные напали на сотрудников колонии в Калмыкии

СК: в Калмыкии заключенные напали на сотрудников колонии, один из них убит

В Калмыкии двое заключенных напали на сотрудников исправительной колонии (ИК) №2. Об этом в субботу, 6 августа, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) по республике.

По данным ведомства, инцидент произошел около 22:20 5 августа на территории отряда строгих условий отбывания наказания. Двое осужденных, вооруженные заточенной пластиной и арматурой с топорищем, атаковали работников колонии. В результате один из сотрудников скончался на месте, еще один был впоследствии госпитализирован в тяжелом состоянии.

После этого заключенные проникли на территорию общежития работников ИК и нанесли еще шестерым из них травмы различной степени тяжести.