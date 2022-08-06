Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон расстались

Eonline: американская телезвезда Ким Кардашьян и комик Пит Дэвидсон рассталась

Американская телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян и комик Пит Дэвидсон расстались. Об этом сообщает издание Eonline со ссылкой на близкие к паре источники.

Отмечается, что знаменитости решили разойтись тихо и остаться друзьями. Источники сообщили, что у пары все еще «много любви и уважения друг к другу», однако большие расстояния и загруженный график «затрудняют поддержание отношений». По данным издания, Кардашьян и Дэвидсон расстались на этой неделе.

В феврале 2021 года предпринимательница Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом. Позже появилась информация, что рэпер изменял жене с популярной певицей, имя которой не называется. В ноябре стало известно, что Кардашьян начала встречаться со звездой шоу Saturday Night Live Питом Дэвидсоном.