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Пит Дэвидсон впервые рассказал об отношениях с Ким Кардашьян

Актер Пит Дэвидсон впервые публично назвал телеведущую Ким Кардашьян своей возлюбленной

Фото: Brad Penner / USA TODAY Sports / Reuters

Актер и комик Пит Дэвидсон впервые рассказал об отношениях с телезвездой Ким Кардашьян, бывшей женой рэпера Канье Уэста. Слова артиста передает People.

28-летний Дэвидсон впервые публично назвал 41-летнюю Кардашьян своей возлюбленной. Он также признался журналистам, что его будничная жизнь состоит из «поездок по съемочным площадкам».

«У меня нет Instagram или Twitter и всего подобного. Большая часть моей будничной жизни состоит из того, что я залезаю в машины и приезжаю на съемки. Или же у меня есть свободное время, и я провожу его с друзьями, или сижу дома со своей возлюбленной. В общем, я не очень деятельный», — объяснил актер.

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Евгений Шульгин
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