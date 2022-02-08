Пит Дэвидсон впервые рассказал об отношениях с Ким Кардашьян

Актер и комик Пит Дэвидсон впервые рассказал об отношениях с телезвездой Ким Кардашьян, бывшей женой рэпера Канье Уэста. Слова артиста передает People.

28-летний Дэвидсон впервые публично назвал 41-летнюю Кардашьян своей возлюбленной. Он также признался журналистам, что его будничная жизнь состоит из «поездок по съемочным площадкам».

«У меня нет Instagram или Twitter и всего подобного. Большая часть моей будничной жизни состоит из того, что я залезаю в машины и приезжаю на съемки. Или же у меня есть свободное время, и я провожу его с друзьями, или сижу дома со своей возлюбленной. В общем, я не очень деятельный», — объяснил актер.

В феврале 2021 года предпринимательница Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом. В ноябре стало известно, что Кардашьян начала встречаться со звездой шоу Saturday Night Live Питом Дэвидсоном. Их заметили держащимися за руки в парке развлечений в штате Южная Каролина. Актер также сводил знаменитость на ужин в один из ресторанов Стейтен-Айленда.