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Три человека скончались от удара молнии около Белого дома

Reuters: три человека скончались от удара молнии около Белого дома в Вашингтоне

Фото: Reuters

Число жертв удара молнии, который произошел в четверг, 4 августа, напротив Белого дома в центре Вашингтона, достигло трех, еще один человек остается в больнице в критическом состоянии. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным агентства, от полученных травм скончался 29-летний мужчина. Еще два человека — пожилая супружеская пара — умерли днем ранее. Джеймс Мюллер, которому было 76 лет, и Донна Мюллер, которая была на год младше мужа, приехали в Вашингтон из штата Висконсин отпраздновать годовщину брака.

Ранее сообщалось, что из-за удара молнии около Белого дома в больнице оказались четыре человека. Молния ударила в четырех человек возле дерева, которое стоит в нескольких метрах от забора, окружающего резиденцию президента США. Пострадали двое мужчин и две женщины, они были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

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Марина Совина
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