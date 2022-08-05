Из-за удара молнии около Белого дома в больнице оказались четыре человека

Четыре человека пострадали из-за удара молнии около Белого дома в Вашингтоне

В Вашингтоне четыре человека пострадали из-за попадания молнии в дерево на площади Лафайет, расположенной около Белого дома. Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел в четверг, 4 августа. Молния ударила в четырех человек возле дерева, которое стоит в нескольких метрах от забора, окружающего резиденцию президента США. Пострадали двое мужчин и две женщины, они были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Им оказывали помощь в том числе сотрудники Секретной службы США.

Отмечается, что температура в Вашингтоне в четверг превысила 32 градуса Цельсия, при этом была высокая влажность. Вечером в столице прошла сильная гроза.

В июле один военнослужащий США погиб и еще девять пострадали в результате удара молнии в районе военной базы Форт-Гордон в штате Джорджия. Удар пришелся по тренировочному полигону базы.