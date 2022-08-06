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Диетолог рассказала о вреде дыни

Врач-диетолог Дюваль посоветовала не употреблять дыню людям с сахарным диабетом

Фото: Unsplash

Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала о вреде дыни в беседе с «Москвой 24». По ее словам, продукт не стоит употреблять людям с сахарным диабетом и с обострением язвы желудка.

Специалист отметила, что в дынях и арбузах много сока, который содержит фруктозу, повышающую сахар в крови. Врач предупредила, что большое количество сахара в дыне может также приводить к отекам.

«Кроме того, дыня — достаточно тяжелый продукт, и нужно помнить, что переваривается она не в желудке, а в кишечнике, поэтому ее нельзя употреблять вместе с другой едой», — сказала она.

Дюваль посоветовала употреблять не больше 200 граммов дыни детям и не более 400 граммов взрослым.

Ранее врач-диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал россиянам о неожиданном вреде крепкого чая. По его словам, этот напиток не рекомендуется пить тем, кто страдает от бессонницы и подагры.

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Марина Совина
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