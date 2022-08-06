Евросоюз подготовил новый план помощи Украине на миллиарды евро

Politico: ЕК подготовила новый проект помощи Украине на €8 млрд. взамен блокированному ФРГ

Европейская комиссия подготовила новый проект финансовой помощи Украине на 8 миллиардов евро в замен заблокированному ранее Германией. Он будет передан Киеву в виде грантов и кредитов. Об этом пишет европейское бюро издания Politico со ссылкой на двух чиновников Евросоюза.

По новой схеме ЕС должен выделить до пяти миллиардов евро в виде долгосрочных кредитов под гарантии, предоставленные европейскими странами, в соответствии с их вкладом в бюджет ЕС. Процентные платежи будут субсидироваться из бюджета Евросоюза. Оставшаяся сумма — около трех миллиардов евро — будет предоставлена ​​в виде грантов, уточнили собеседники издания.

Ранее президент Украины Зеленский уличил Евросоюз в искусственной задержке макрофинансовой помощи Киеву. По его словам, он «ежедневно и разными способами» напоминает некоторым коллегам из ЕС о недопустимости превращения украинских пенсионеров и переселенцев в заложников нерешительности или бюрократизма европейских политиков. При этом он отказался называть страну, которая задерживает оказание помощи Украине.