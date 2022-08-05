Зеленский уличил ЕС в задержке помощи для Украины на 8 миллиардов евро

Зеленский заявил об искусственной задержке в ЕС €8 млрд макрофинансовой помощи Украине

Президент Украины Зеленский уличил Евросоюз в искусственной задержке макрофинансовой помощи Киеву. Об этом пишет РИА Новости.

Он уточнил, что речь идет о сумме в 8 миллиардов евро. По словам украинского лидера, он «ежедневно и разными способами» напоминает некоторым коллегам из ЕС о недопустимости превращения украинских пенсионеров и переселенцев в заложников нерешительности или бюрократизма европейских политиков.

«И такая искусственная задержка макрофинансовой помощи для нашего государства — это или преступление, или ошибка. И сложно сказать, что из этого хуже», — заявил Зеленский. При этом он отказался называть страну, которая задерживает оказание помощи Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский по телефону обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом новые поставки оружия из стран альянса Киеву. В ходе разговора украинский лидер подчеркнул важность получения от альянса в «максимально сжатые сроки» нелетальной военной помощи в рамках пакета, утвержденного на июньском саммите в Мадриде.